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Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonunda 8 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonunda 8 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Kafes-18' operasyonlarında 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 ateşli silah, 393 fişek, 38 sentetik hap ve 2,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonunda 8 Şahıs Gözaltına Alındı
12.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:50
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Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polis ekiplerinin il genelinde yaptığı 'Kafes-18' operasyonlarında 8 şahıs gözaltına alındı, 9 ateşli silah, 393 fişek, 38 sentetik hap ve 2,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; silah kaçakçılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen KAFES-18 operasyonu kapsamında il genelinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet şarjör, 4 adet tüfek, 393 adet fişek, 38 adet sentetik hap, 2,3 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonunda 8 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonunda 8 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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