Balıkesir\'de Kafa Kafaya Trafik Kazası

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralan 5 şahıs 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza İvrindi İlçesine bağlı Korucu kara yolunda meydana geldi. 35 MAR 845 plakalı otomobil ile 10 DY 144 plakalı araç kafa kafaya trafik kazasına karıştırdılar. Kaza sonrası ihbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma güvenlik ekipleri kazaya müdahale etti. Kazaya karışan otomobillerden yaralı olarak çıkarılan 5 şahıs 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelerine sevk edildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR