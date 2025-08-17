Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir\'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.08.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy mevkiinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Bir otomobilin karşı şeride geçmesi ile oluşan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Balıkesir- Kepsut karayolunun Karamanköy mevkiinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki 10 AFN 850 plakalı araç karşı şeride geçmesi sonucu S.S. idaresindeki 06 BMP 170 plakalı araç ile kafa kafa çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine Karesi Grup Amirliğinden 1 kurtarma aracı ve 4 personel ile 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri kafa kafaya çarpışan 10 AFN 850 plakalı araçtan E.Ç. adlı vatandaşı ölü olarak, 06 BMP 170 plakalı aracın şoförü S.S. yi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim ederek, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası gerekli güvenlik emniyet tedbirleri alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Altıeylül, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 15:33:26. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.