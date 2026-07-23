Balıkesir\'de Kimyasal Madde Sızıntısı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kamyondan düşen bidondan sızan kimyasal madde, itfaiye ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri tarafından kum emdirilerek temizlendi.

Balıkesir'de öğle saatlerinde Sanayi Sitesi 4. Kapı'da bir iş yerinin önünde bidonlar içerisinde bulunan formaldehit yüklü kimyasal madde, park etmeye çalışan bir tırın çarpması sonucu yola dökülmüş ve kokudan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edilmişti. Caddeye dökülen kimyasal madde, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri tarafından kuma emdirilerek temizlendi.