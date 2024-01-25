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Balıkesir'de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi - Son Dakika
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Balıkesir'de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, madde bağımlısı S.K. oturduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis önlem aldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve aile mağdur oldu.

Balıkesir\'de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi
25.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 16:55
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Balıkesir'de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, madde bağımlısı S.K. oturduğu evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Seniha Sokakta S.K. ya ait evde dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Polis yangın yerinde önlem aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürülürken, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daire kullanılamaz hale geldi. Yangını, aynı evde oturan madde bağımlısı 17 yaşındaki S.K'nin çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, Adliyeye sevk edilirken, 6 kişilik aile kış ortasında mağdur oldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi - Son Dakika


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