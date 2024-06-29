Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçradı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan makilik alandaki yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri karadan, helikopter ve uçaklar ise havadan yangına müdahale ediyor.

29.06.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçardı

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçardı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ormana sıçrarken bölgeye karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edilirken havadan ise helikopter ve uçaklar sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Helikopter, Altıeylül, Balıkesir, İtfaiye, Ormana, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
18:14 Elektriğin ardından şimdi de bu İzmir’de suya rekor zam Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam
17:55 Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor İşte 10 soruda Türk ekonomisinin yeni dönemi Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor? İşte 10 soruda Türk ekonomisinin yeni dönemi
17:33 Herkes bu fotoğrafı konuşuyor Bizim Çocuklar “Bayrak asan dayı“ ile buluştu Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu
16:57 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de Türkiye 1’incisi oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 07:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement