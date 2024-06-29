Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçradı

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Balıkesir'de makilik alandaki yangın ormana sıçardı

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçardı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ormana sıçrarken bölgeye karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edilirken havadan ise helikopter ve uçaklar sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.