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Balıkesir'de Narkogüç Operasyonunda 49 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkogüç Operasyonunda 49 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir il merkezi ve 4 ilçede düzenlenen Narkogüç operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir\'de Narkogüç Operasyonunda 49 Kişi Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 14:56,
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Balıkesir il merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç" operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 49 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında çalışma yapıldı. İl dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi. 305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 adet sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmada aranan 5 şahısta emniyet güçleri tarafından yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Narkogüç Operasyonunda 49 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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