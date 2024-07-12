Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Balıkesir'de yapılan narkotik operasyonlarda son 4 günde 108 gram metamfetamin ve 111 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

12.07.2024 10:39
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Balıkesir'de Narkotik ekipleri son 4 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 108 gram metamfetamin maddesi ve 111 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 08-11 Temmuz tarihlerinde il genelinde 34 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda; 108,51 gram metamfetamin maddesi, 111,92 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 67 adet ecstasy hap, 20,12 gram esrar maddesi, 39,57 gram likid esrar maddesi, 6,39 gram kokain maddesi, 141 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat (payp), 2 adet hassas terazi, bir tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edilen 30 bin 650 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 46 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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