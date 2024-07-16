Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Olaya 2 uçak, 1 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 4 dozer, 2 treyler ve 110 personel müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

16.07.2024 21:28
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Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede yayılırken bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, karadan 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 4 dozer, 2 treyler yangına müdahale ediyor. Ayrıca 34 iş makinesi ve 110 personel de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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