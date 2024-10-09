Balıkesir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Erdek ilçesine çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Narlı Mahallesi Pirnaraki mevkiinde saat 14.00 sıralarında ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği'nden 3 araç ve 9 personel, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 8 araç, Erdek Belediyesi'ne ait 1 su tankeri, ayrıca 2 uçak ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük zeytinlik kül oldu

Yangının, bölgedeki bir bahçede anız yakılması nedeniyle çıktığı belirtildi. Olay sırasında Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrik kesintisi yaşandı.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer, anız yakmanın tehlikeleri konusunda vatandaşları uyardı. - BALIKESİR