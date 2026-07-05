Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor.
Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında helikopter ve uçaklar da zorlu arazi şartlarında havadan attıkları sularla yangınla mücadele ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?