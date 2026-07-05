Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Balıkesir\'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
05.07.2026 20:54
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Altıeylül'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor, ilginç duman manzaraları oluştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki kırsal Bereketli Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan dumanlar, bölgede ilginç görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü yoğun söndürme çalışmalarına havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için başlattığı zamana karşı yarış, akşam saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü.

Akşam saat 20.00 sıralarında güneşin batışıyla birlikte yangın bölgesinde alevlerden ziyade metrelerce yüksekliğe ulaşan ve gökyüzünü kaplayan duman tabakası ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kızıl gökyüzüyle birleşen yoğun dumanlar çevre mahallelerden de çıplak gözle görüldü. Yangını kontrol altına alabilmek için hem karadan hem de havadan yürütülen koordineli müdahalenin gece boyunca da devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Altıeylül, Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika

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