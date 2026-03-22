Balıkesir\'de Otomobil Ormana Uçtu

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Balıkesir Edremit yolu Karagedik mevkiinde meydana geldi. Balıkesir istikametine seyir halindeki 10 ACS 749 plakalı otomobil Karagedik mevkiinde, sürücü G.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkarak ormanlık alana uçup ağaçların arasında sıkıştı. G.S. kendi imkanıyla yaralı olarak araçtan çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan N.Y. de itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR