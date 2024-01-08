Balıkesir\'de Polis Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devriye halinde denetimlerde bulunan polis ekipleri kaçma teşebbüsünde bulunan aracı uzun süre kovalama sonrası durdurulan araçta bulunan 4 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, aparat ve 9 adet tarihi sikke ele geçirildi. Polis ekipleri araç içinde bulunan 4 şahsı gözaltına aldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin Akhisar Caddesi üzerinde devriye halinde iken; Ekiplerin denetiminden kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli bir araç, yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet kırılmış halde uyuşturucu madde kullanmaya yarar aparat, 9 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen madeni sikke, 3 adet bıçak ve Bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca şahısların alınan beyanları doğrultusunda ilişkili olduğu tespit edilen bir şahıs ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarar payp tabir edilen aparat, 0.1 gr metamfetamin maddesi ele geçirilerek el konuldu. - BALIKESİR