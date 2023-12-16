Balıkesir\'de Sentetik Ecza Hapı ve Skunk Esrar Operasyonu

Balıkesir'de narkotik ve istihbarat şube ekipleri il merkezi girişinde bir araçta yaptıkları operasyonda bin 120 adet sentetik ecza hapı ve 103 gram skunk esrar ele geçirdiler. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce saha ve Analiz çalışması neticesi Balıkesir İl merkezi girişinde bir araca yönelik yapılan operasyonda; bin 120 adet sentetik ecza hap ve 103 Gram Skunk esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR