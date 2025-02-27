Balıkesir'de Soygun Girişimi Kamere Kaydı - Son Dakika
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Balıkesir'de Soygun Girişimi Kamere Kaydı

Kuyumcuda altın çantası dolaba takılan soyguncu, polis tarafından hızlıca yakalandı.

27.02.2025 18:59
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Balıkesir'de kuyumcuyu soyma girişimi kamerada

Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı, soyguncu kısa sürede yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir kuyumcuya güpegündüz silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Anbean kameraya yansıyan olayda altınları çantaya dolduran şüpheli çantanın dolaba takılması sonucu olay yerinden eli boş kaçtı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu. Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı. Şüpheli şahısın kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, E.G. isimli şahsı saklandığı yerde kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncunun altınları bir çantaya doldurduğu, panik halde kaçarken çantanın dolaba takılması neticesinde olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Soygun Girişimi Kamere Kaydı - Son Dakika

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