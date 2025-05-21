Balıkesir\'de Takla Atan Araçta İki Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 şahıs yaralandı.

Olay Altıeylül ilçesinde bulunan Çevre yolu İzmir istikameti Çayırhisar kavşağında meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan 10 RP 131 plakalı araç nedeni bilinemeyen bir şekilde tek taraflı trafik kazası sonrası takla atarak, yol kenarının dışına çıktı. Kaza haberi üzerine olay yerine 112 Sağlık, İtfaiye ekipleri ile polis acil olarak, kaza mahalline ulaştı. Kaza sonrası araç içinde bulunan A.S. ve R.S. isimli vatandaşlar yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ile ilgili soruşturma başladığı öğrenildi. - BALIKESİR