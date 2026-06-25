Balıkesir\'de Takla Atan Araçta İki Yaralı

Balıkesir'de hız yapan araç sürücüsü kontrolünü kaybederek, takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay bu gece Balıkesir çevre yolu İzmir istikametinde meydana geldi. İ.S.'nin kullandığı 10 KY 047 plakalı otomobil hız nedeni ile kontrolünü kaybedip takla attı. Altıeylül itfaiye grup amirliği, 112 Sağlık ekipleri ve polis kaza mahallinde sürücü İ.S. ve yolcu H.D. isimli vatandaşların yaralı otomobilden çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR