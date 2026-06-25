Balıkesir'de Takla Atan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Takla Atan Araçta İki Yaralı

Balıkesir\'de Takla Atan Araçta İki Yaralı
25.06.2026 09:17
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Balıkesir'de hız yapan sürücü kontrolü kaybederek takla attı, iki kişi hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'de hız yapan araç sürücüsü kontrolünü kaybederek, takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay bu gece Balıkesir çevre yolu İzmir istikametinde meydana geldi. İ.S.'nin kullandığı 10 KY 047 plakalı otomobil hız nedeni ile kontrolünü kaybedip takla attı. Altıeylül itfaiye grup amirliği, 112 Sağlık ekipleri ve polis kaza mahallinde sürücü İ.S. ve yolcu H.D. isimli vatandaşların yaralı otomobilden çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Takla Atan Araçta İki Yaralı - Son Dakika

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