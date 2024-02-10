Balıkesir'de Tefecilik Çetesi Çökertildi: 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Tefecilik Çetesi Çökertildi: 5 Kişi Yakalandı

Balıkesir\'de Tefecilik Çetesi Çökertildi: 5 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de yapılan 3 aylık takipli operasyonda, tefecilik çetesi liderleri dahil olmak üzere 5 kişi yakalandı. Çetenin 58 milyon TL değerinde suçtan elde ettiği malvarlığına el konuldu.

10.02.2024 12:55
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Balıkesir'de tefecilere yönelik düzenlenen 3 aylık takipli operasyonda aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı. Çetenin Balıkesir'de yaklaşık olarak 58 milyon değerinde suçtan gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güven Çetesine yönelik 3 ay süren takip sonucunda çökertildi. Çetenin belirlenen ikamet adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çete lideri C.G. başta olmak üzere, 5 çete üyesi yakalandı. Çetenin Balıkesir kırsal mahallerinde ikamet eden ve ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri ve borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları ve bu yolla 24 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda; tabanca ve tabanca mühimmatı, uyuşturucu, tapu, mağdurlar adına düzenlenmiş senet ve çok sayıda boş senet ele geçirdi. Ekipler tarafından yapılan MASAK veri incelemesinde şüphelilerin, banka hesaplarında 28 milyon TL ve üzerlerine kayıtlı 30 milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal araç, dükkan, tarla ve daire olmak üzere yaklaşık olarak 58 milyon TL değerinde suçtan elde ettikleri malvarlığı bulunduğu tespit edildi. Ekipler tespit edilen mal varlıklarının hepsine el koydu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Tefecilik Çetesi Çökertildi: 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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