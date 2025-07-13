Balıkesir\'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu zorda olan insanlara yüksek meblağlı senetler imzalattıkları ve icra yolu ile senetleri tahsil etmek sureti ile haksız kazanç elde ettikleri iddiası ile operasyon düzenledi.

Balıkesir polisi tefecilik iddiası ve haksız kazanç elde ettikleri iddiası ile operasyon düzenledi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 33 adet 9mm çapında fişek, 12 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet 7,65 çapında fişek, 1 adet 7,62 çapında fişek, 1 adet uçaksavar mermisi,1 adet kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka şahıslar adına doldurulmuş senet (Toplam 1.009.000 TL bedelli), 242.000 TL, 995 Dolar, 760 Euro nakit para, çok sayıda suça ilişkin notlar/bilgiler yer alan not kağıdı/döküman,12 adet dijital metaryal ele geçirildi. Adli makamlara sevkedilen 12 şüpheliden, 4 şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR