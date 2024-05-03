Balıkesir\'de Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, silahlı terör örgütü ile iltisaklı iki kişi jandarma operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ikamet ettiği tespit edilen PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 örgüt mensubu ile TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin yakalanmasına yönelik 2 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada; 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR