Balıkesir\'de Terör Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalandı.
PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesince aranması bulunan İ.I. (64) isimli şahıs, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
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