Balıkesir\'de Tır Kazası: 1 Yaralı

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Balıkesir'in Havran ilçesi ile İvrindi istikameti Baraj Yolu üzeri 5. kilometrede meydana gelen kazada bir tır yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İhbar üzerine saat 00.15'te hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 00.22'de olay yerine ulaştı. 10 LT 999 plakalı tırın yan yattığını tespit eden ekipler, tır içerisinde mahsur kalan İ.P. isimli vatandaşı kurtararak yaralı halde 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR