Balıkesir'de trafik güvenliği için özel denetim düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de trafik güvenliği için özel denetim düzenlendi

Balıkesir\'de trafik güvenliği için özel denetim düzenlendi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, araçların ışık donanımlarının kontrol edildiği bir denetim düzenledi. Denetimlerde toplam 999 araç incelenirken, mevzuata uygun olmayan ışık ve sis farı kullanımına karşı sıkı denetimler uygulandı. Denetimlerin trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığı belirtildi.

25.04.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik güvenliğini artırmak amacıyla özel bir denetim düzenledi.

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen "Standart Dışı Işık Donanımı, Mevzuata Aykırı Işık ve Sis Farı Kullanımı Denetimi" adı verilen etkinlikle, araçların ışık donanımlarının tam, sağlam ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edildi. Bu denetimlerin ana hedefi, ışık donanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemekti.

Denetimler sırasında toplam 999 araç detaylı bir şekilde incelendi. Jandarma, araç sahiplerini aydınlatıcı ekipmanların düzgün çalışması konusunda bilgilendirirken, mevzuata uygun olmayan ışık ve sis farı kullanımına karşı sıkı denetimler uyguladı.

Bu tür denetimlerin sadece trafik güvenliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uymayanlara karşı gereken tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de trafik güvenliği için özel denetim düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
16:38 Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini ’intihar etti’ diye aradı Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 17:53:16. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de trafik güvenliği için özel denetim düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement