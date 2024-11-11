Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen ilginç olayda trafik ışıklarında bekleyen otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine rağmen otomobil kullanılmaz duruma geldi.
Olay gece yarısı meydana geldi. Altıeylül İlçesi İzmir yolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 10 DP 429 plakalı otomobilden kırmızı ışıkta beklerken dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil telefonundan araç yangını ihbarı üzerine Altıeylül İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, otomobil yangına müdahale ettiler. Kısa sürede otomobil yangını söndürüldü. Olayda can kaybı olmaması memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Trafik Işığında Araç Yangını - Son Dakika
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