Balıkesir'de trafik kazası sonucu ayağını kaybeden vatandaşa devlet ve hayırseverler yardım eli uzattı - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik kazası sonucu ayağını kaybeden vatandaşa devlet ve hayırseverler yardım eli uzattı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ayağını kaybeden Sinan Erdi Turan için hem devlet hem de hayırseverler seferber oldu. Kazanın ardından Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt önderliğinde, Sinan Erdi Turan ve ailesi için hem devlet hem de hayırseverler seferber oldu. 3 çocuk babası ve evli olan Sinan Erdi Turan'ın 1 yıllık kirası bir hayırsever iş insanı tarafından karşılanırken, Sosyal Hizmetler'den kendisine gerekli yardımın bağlandığı, emeklilik durumuna kadar yardımların devam edeceği bildirildi. Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt ve hayırsever iş insanları, Sinan Erdi Turan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

19.07.2024 12:46
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ayağını kaybeden Sinan Erdi Turan için hem devlet hem de hayırseverler seferber oldu.

Gönen'de 29 Haziran'da meydana gelen kazada direksiyon başında rahatsızlanan ticari taksi sürücüsü aracının kontrolünü kaybetmiş ve bir minibüs ile yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabilmişti. Kaza sonucu, Sinan Erdi Turan (40) adlı vatandaşın ayağı parçalanmış ve ardından kesilmişti.

Kazanın ardından Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt önderliğinde, Sinan Erdi Turan ve ailesi için hem devlet hem de hayırseverler seferber oldu. 3 çocuk babası ve evli olan Sinan Erdi Turan'ın 1 yıllık kirası bir hayırsever iş insanı tarafından karşılanırken, Sosyal Hizmetler'den kendisine gerekli yardımın bağlandığı, emeklilik durumuna kadar yardımların devam edeceği bildirildi.

Diğer yandan, geçtiğimiz gün Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt ve hayırsever iş insanları, Sinan Erdi Turan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de trafik kazası sonucu ayağını kaybeden vatandaşa devlet ve hayırseverler yardım eli uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de trafik kazası sonucu ayağını kaybeden vatandaşa devlet ve hayırseverler yardım eli uzattı - Son Dakika
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