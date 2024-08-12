Balıkesir\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktöre arkadan vuran otomobilde bulunan 1 kişi kazada hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey Kavacık yolunda meydana gelen kazada Dursunbey'e seyreden otomobil önünde bulunan traktöre arkadan çarptı. Kazada, Zekiye Kaya (66) hayatını kaybederken, Tolgahan Kaya (27) ile Rahmi Kaya (62) ve traktör sürücüsü Bekay Böcek yaralandı. Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne nakledildi. - BALIKESİR