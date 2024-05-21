Balıkesir\'de trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir'in Edremit- İzmir karayolunda, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada otomobilin önce kaldırıma, ardından da kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde Hasan Özkaya (22) idaresindeki otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Özkaya ve Ali Yıldız (20) Havran ilçesinde, Nazife Nehir Akyay (22) ise Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Nazife Nehir Akyay'ın cenazesi Zeytinlik Merkez Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akyay'ın cenazesi omuzlar üzerinde taşınarak Zeytinli Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Akyay'ın tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu.

Cenazeye Edremit Belediye Başkan Vekili Yılmaz Tezcan, Edremit eski Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çok sayıda vatandaş, sevenleri ve ailesi katıldı. - BALIKESİR