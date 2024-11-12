Balıkesir'in Bandırma ilçesi meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mahbubeler Mahallesi'nde, traktörüyle seyir halinde olan sürücü Şuayip K., araçtan düşerek traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri kazaya müdahale etti ancak Şuayip K.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın nedenine dair incelemelerine devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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