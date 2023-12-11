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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adreslerine ve bir araca yaptıkları operasyonda, uyuşturucu maddeler, 2 ateşli silah ve suçtan elde edildiği düşünülen 68 bin 700 TL ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
11.12.2023 - 22:03,
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Balıkesir'de jandarmadan 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli şahsın adres ve aracına yaptıkları operasyonda 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı. Operasyonda 2 bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap, kubar esrar, uyuşturucu haplar, kenevir tohumu, 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait adres ve 1 araçta eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu: 2 bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar, 19 paket içinde 38 gram satışa hazır kubar esrar, 11 adet extacy uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 5 gram metamfetamin, 1 adet kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 48 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından operasyonda yakalanan 2 şüpheli yapılan işlem sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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