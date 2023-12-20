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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 286 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 286 gram kubar esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 2 şahsa ait ev ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 286 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir\'de uyuşturucu operasyonu: 286 gram kubar esrar ele geçirildi
20.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:23
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 2 şahsa ait ev ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 286 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 1 ikamet adresi ve 1 araçta icra edilen operasyon sonucu; 286 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaya karışan 2 şahsı, işlem yapılmak üzere gözaltına aldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 286 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


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