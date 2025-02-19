Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Susurluk ilçesinde yapılan çalışmada 52 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan cam aparat ele geçirdi. Aynı gün kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda da 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR