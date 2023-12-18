 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 26 Bin 600 TL ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 26 Bin 600 TL ve Silahlar Ele Geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda uyuşturucu madde, ateşli silah, mermi ve suç geliri olarak düşünülen para ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 26 Bin 600 TL ve Silahlar Ele Geçirildi
18.12.2023 - 15:42,  Güncelleme: 15:44
Abone Ol

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 4 şüpheli şahsa yönelik olarak ikamet ve araçlarında yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde, 2 ateşli silah, mermi ve suçtan elde edildiği düşünülen 26 bin 600 lira para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere ait 1 ikamet ve 2 araçta icra edilen operasyon sonucu; 26 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet tabanca mermisi ve 26 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri mahkeme tarafından 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbir kararı verildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Tutuklama, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 26 Bin 600 TL ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:47:44. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 26 Bin 600 TL ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement