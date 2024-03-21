Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, tabanca ve tabanca şarjörü ile suçtan elde edilen 60 bin TL ele geçirildi.

21.03.2024 17:27  Güncelleme: 17:33
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Balıkesir'de jandarma tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gömeç, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan pperasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve tabanca şarjörünün yanı sıra 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 60 bin TL ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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