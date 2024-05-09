Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Narkotik Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Narkotik ekipleri Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlarda 168 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL ele geçirildi.

09.05.2024 16:11
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Balıkesir'de Narkotik ekipleri 2 ilçede gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçtiğimiz gün Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde bir araca ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 168 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca M.K. (20, S.C. (20), S.T. (19), M.Ç. (28), M.Ö. (42) Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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