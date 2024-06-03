Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 336 gram esrar, uyuşturucu madde ekimi için kullanılan çadır ve ekipmanlar ile birlikte çeşitli uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 540 lira para ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

03.06.2024 10:32
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Balıkesir'de narkotik ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bugün il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 336 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde ekimi için kullanılan çadır ve çadıra ait ekipman, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet led panel aydınlatma, 6 paket sıvı halde bitki takviye sıvısı, 2 paket bitki takviye toprağı, 3 adet PH ölçer, 1 adet nem ölçer ve 5 adet saksı, 3 adet vantilatör, 1 adet sulama sistemi cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 540 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan bir şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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