Balıkesir\'de Yangın Alarmı

Balıkesir'de çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Ovacık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan itfaiye ekipleriyle müdahale edilirken, otoban üzerinden su taşıyan yangın söndürme helikopterleri de alevlerin üzerine sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yoğun duman nedeniyle otobanda görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler bölgede kontrollü ve yavaş ilerliyor. İtfaiye ve orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - BURSA