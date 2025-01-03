Balıkesir'de Yangın Faciası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de Yangın Faciası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.

03.01.2025 13:31  Güncelleme: 13:36
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Balıkesir'de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Yangında 1 ve 3 yaşındaki kardeş hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kırsal Dereli Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan baba C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında saat 01.03 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın ve Yusuf Ömer Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Edremit, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Yangın Faciası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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