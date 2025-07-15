Balıkesir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Adaköy sınır hattında çıkan yangınlara ekipler tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göbel Mahallesi ve Adaköy sınırlarında iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR