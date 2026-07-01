Balıkesir\'de Yavru Kedi Kurtarıldı

Balıkesir'de iş yerinin kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün gece Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi kuyuya düşen yavru kediyi çıkarmayı başaramayınca 112 Acil'i aradı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri caraskal sistemiyle kuyuya inerek kediyi kurtardı. Kuyudan çıkan kedi hızla koşarak olay yerinden ayrıldı. - BALIKESİR
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