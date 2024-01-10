 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Akpınar mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı belirtildi. Yaralılar ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

Balıkesir\'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
10.01.2024 - 01:40,  Güncelleme: 01:42
Abone Ol

Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

BALIKESİR - İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Akpınar mevkisinde, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki diğer 4 kişi ise olayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fehmi Zafer Heperler'in cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:10 DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 01:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement