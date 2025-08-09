Balıkesir\'de Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Balıkesir'in Yunakdere mevkiinden geçen İstanbul İzmir otoyolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Olay, Balıkesir'in Yunakdere mevkinden geçen İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine İtfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline intikal etti. Ekipler kaza mahallinde 06 EOK 433, 34 NAE 395 ve 34 KAF 223 plakalı araçların karıştığı zincirleme kazaya hemen müdahale ettiler. Kazada yaralanan 8 kişinin 112 Sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevkleri sağlandı. İtfaiye ekipleri kaza sonrası olay yerinde bulunan kazalı arabaları yoldan çekerek, trafik akışını sağladı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR