Balıkesir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Çayören Kırsal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgar ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin anında müdahalesi ve baraj bölgesindeki yangın kontrol altına alındı.

Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Balıkesir Orman bölge müdürü Kemal Kayıran, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR