Balıkesir\'deki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde araziden çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Alevlere Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Burhaniye Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek veriyor.

Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü ve yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahalelerin devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR