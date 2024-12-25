Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Enes Kırmızı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Enes Kırmızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Enes Kırmızı'nın cenazesi dualarla defnedildi. Eşi Feyza Kırmızı'nın duygusal sözleri yürekleri dağladı.

25.12.2024 14:23
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Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler, toprağa veriliyor. 28 yaşındaki Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı cenaze namazı öncesi eşinin tabutuna sarılarak, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Enes Kırmızı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Karesi Altay Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı. 2,5 yaşında oğlu olan Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı'nın, cenaze namazı öncesi eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı. Feyza Kırmızı, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Çocuğumuz seni çok iyi tanıyacak, çok sevecek. Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun. Tamir edip edip çalıştırdılar. Ben senin ruhunu sevdim, ruhun hep benimle olacak" dedi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırmızı'nın naaşı Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Enes Kırmızı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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