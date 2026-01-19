Edremit'in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü - Son Dakika
Edremit'in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü

Edremit\'in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü
19.01.2026 17:01  Güncelleme: 17:03
Edremit ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle tarihi otel ve iş hanının bir kısmı tamamen çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, güvenlik önlemleri alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce yağışlar nedeniyle ön cephesi kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir kısmı tamamen çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in kent kimliğinde önemli tarihi yapılar arasında yer alan binanın ön cephesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağışlar sonrası çökmeler meydana gelmişti. Olayın ardından belediye zabıta ve fen işleri ekipleri bölgeyi kordon altına alarak güvenlik önlemleri almıştı. Bugün ise tarihi yapının geriye kalan kısmında büyük bir çökme daha yaşandı.

Gürültüyle çöken binadan kopan parçalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, daha önce alınan tedbirler sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri sürüyor. - BALIKESİR

