Balıkesir\'deki Yangınlar Kontrol Altında

Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçelerinde orman dışı alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin bölgelerde soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, Edremit ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Dursunbey ilçesinde yine orman dışı alanda çıkan yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangın bölgelerinde ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedilirken, muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangın riskinin yüksek seyrettiği günlerde vatandaşlara da açık alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu. Açıklamada, en küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara neden olabileceği vurgulanarak, ormanların korunması konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.