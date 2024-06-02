Balıkesir Edremit\'te Lastiği Patlayan Tır Yolu Kapattı

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan tır İzmir- Çanakkale karayolunu tek yönlü trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 10 ADF 736 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun ortasına yan yattı, içinde bulunan kumlar ise yola dağıldı. Yaralı olarak araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Çanakkale karayolu, Edremit mevkisinde çevre yolu yönü kısmen trafiğe kapandı. Yol polis kontrolünde geçici olarak o bölgede bir süre ilçe girişinden verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR