Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 68 kilogram yağışın düştüğü ilçede birçok cadde ve sokak göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, iş yerlerini su bastı

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, Edremit ilçe genelinde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle rögarların yetersiz kalması sonucu birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerine su doldu. Su baskınına yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinde mahsur kaldı.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Yağışla birlikte su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik akışı aksadı. Sürücüler suyla kaplanan caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da su basan kaldırım ve sokaklarda yürümekte zor anlar yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Metrekareye 68 kilogram yağışın kaydedildiği ilçede, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye, Edremit Belediyesi Fen İşleri, BASKİ ve itfaiye ekipleri su tahliye ile mazgal temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.