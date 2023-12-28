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Balıkesir Emniyeti'nden Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir Emniyeti'nden Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda, il merkezi ve 4 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyeti\'nden Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı
28.12.2023 - 16:31,  Güncelleme: 16:33
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Balıkesir Emniyeti'nden Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün il merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı düzenlediği Narkogüç operasyonda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirilirken, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon dahilinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında çalışma yapıldı. İl dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi. 305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmada aranan 5 şahısta emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Emniyeti'nden Narkogüç operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika


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